Ребёнок ЭКСПО появился в Ленинском районе

Запись под номером 2025 в ЗАГСе получил мальчик Федя

Ребёнок ЭКСПО появился в Ленинском районе. Там зарегистрировали 2025-го малыша. Запись под таким номером в ЗАГСе получил мальчик Федя. Именно ему доверят открытие всемирной промышленной выставки, если заявка Екатеринбурга победит. Вместе с Федей выставку будут открывать еще шестеро малышей — по числу районов города. Но пока счастливчиков четверо — троих девочек под знаковым номером зарегистрировали накануне. Теперь особенного пополнения ждут Кировский, Октябрьский и Железнодорожный районы. В каждом пройдет торжественная церемония. Так, родители Феди сегодня принимали поздравления и подарки от города. Малыш показал свой спокойный характер. Внимательно слушал взрослых и ни разу не вскрикнул — на радость маме и папе.

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