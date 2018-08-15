Ребёнок ЭКСПО появился в Ленинском районе. Там зарегистрировали 2025-го малыша. Запись под таким номером в ЗАГСе получил мальчик Федя. Именно ему доверят открытие всемирной промышленной выставки, если заявка Екатеринбурга победит. Вместе с Федей выставку будут открывать еще шестеро малышей — по числу районов города. Но пока счастливчиков четверо — троих девочек под знаковым номером зарегистрировали накануне. Теперь особенного пополнения ждут Кировский, Октябрьский и Железнодорожный районы. В каждом пройдет торжественная церемония. Так, родители Феди сегодня принимали поздравления и подарки от города. Малыш показал свой спокойный характер. Внимательно слушал взрослых и ни разу не вскрикнул — на радость маме и папе.