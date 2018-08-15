На Свердловской железной дороге отмечают своеобразный юбилей «Ласточки»

Счастливый билет оказался в руках у Светланы и ее сына Артемия

Счастливчики получили не только памятные подарки, но и сертификаты на несколько бесплатных поездок. «Ласточкой» Светлана и ее сын пользуются ежемесячно — ездят в гости к родственникам. Впрочем, у Ласточки много постоянных пассажиров, которые ездят на ней на работ. Популярность электрички растет с каждым годом. Первая «Ласточка» встала на рельсы в 2015 году, и тогда она перевозила не больше 50 тысяч человек в месяц. Теперь же поток вырос до 100 тысяч пассажиров. И это не предел — перевозчики объявили о развитии перспективных направлений. «Ласточек» хотят пустить в Серов, Тюмень и Талицу. Они также будут отличаться комфортом.

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