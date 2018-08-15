Екатеринбургские медики в день города пересядут на сигвеи

Двухколесный транспорт выдадут врачам, которые будут дежурить в самом центре города

С четырех на два колеса. В день города скорая помощь поедет к пострадавшим на сигвеях и электрокарах. Ведь даже каретам скорой в толпе горожан будет не проехать. Необычную для себя технику врачи уже опробовали во время проведения чемпионата мира по футболу. Специально для Мундиаля город закупил три сигвея. Каждый оснащен необходимым медицинским оборудованием и мигалками. А в специальном чемоданчике хранятся лекарства для оказания первой помощи пострадавшим. Благодаря мобильности транспорта, фельдшеры смогут быстро добираться до пациентов. Раньше в толпе бригады передвигались пешком. Перед тем, как встать на колеса, медики прошли обучение и повторили правила дорожного движения

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Екатеринбургские медики в день города пересядут на сигвеи