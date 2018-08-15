В Сухом Логу судят экс-начальника городской полиции

В Сухом Логу судят начальника городской полиции. Высокопоставленного правоохранителя подозревают в том, что он фактически воровал топливо, предназначенное для служебных машин. На скамье подсудимых оказались и еще трое его подчиненных. В ходе топливной проверки на поверхность всплыла и еще одна неприглядная история — все четверых обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.