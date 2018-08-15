В Сухом Логу судят экс-начальника городской полиции

Правоохранителя подозревают в превышении должностных полномочий

В Сухом Логу судят начальника городской полиции. Высокопоставленного правоохранителя подозревают в том, что он фактически воровал топливо, предназначенное для служебных машин. На скамье подсудимых оказались и еще трое его подчиненных. В ходе топливной проверки на поверхность всплыла и еще одна неприглядная история — все четверых обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Также в разделе Права потребителей

Договор с сюрпризом. Машины из автосалона дорожают после одобрения кредита
09.08.2018
Договор с сюрпризом. Машины из автосалона дорожают после одобрения кредита
Лето в полоску: контрольная закупка арбузов
26.07.2018
Лето в полоску: контрольная закупка арбузов
Разочарование сезона: проблемы «Натали Турс» ударили по репутации всей отрасли
06.07.2018
Разочарование сезона: проблемы «Натали Турс» ударили по репутации всей отрасли
Краёв не видят: Росстандарт взялся за автозаправки
11.07.2018
Краёв не видят: Росстандарт взялся за автозаправки
Вчера
В Сухом Логу судят экс-начальника городской полиции