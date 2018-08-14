Под российским флагом Олег объехал уже полмира. За четыре года кругосветки исколесил 75 стран на всех пяти континентах. Он в пути и в снег, и в дождь, и в жару. Сегодня делает остановку в Екатеринбурге. Правда, в путешествиях байкер разглядывает не достопримечательности, а людей. Ведь именно жители делают место действительно уникальным.
Вокруг света на мотоцикле: путешественник проехал на железном коне 75 стран
На мотоцикл искатель приключений впервые сел всего за полгода до старта большого пути
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Вокруг света на мотоцикле: путешественник проехал на железном коне 75 стран