Вокруг света на мотоцикле: путешественник проехал на железном коне 75 стран

Под российским флагом Олег объехал уже полмира. За четыре года кругосветки исколесил 75 стран на всех пяти континентах. Он в пути и в снег, и в дождь, и в жару. Сегодня делает остановку в Екатеринбурге. Правда, в путешествиях байкер разглядывает не достопримечательности, а людей. Ведь именно жители делают место действительно уникальным.