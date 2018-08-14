Вокруг света на мотоцикле: путешественник проехал на железном коне 75 стран

На мотоцикл искатель приключений впервые сел всего за полгода до старта большого пути

Под российским флагом Олег объехал уже полмира. За четыре года кругосветки исколесил 75 стран на всех пяти континентах. Он в пути и в снег, и в дождь, и в жару. Сегодня делает остановку в Екатеринбурге. Правда, в путешествиях байкер разглядывает не достопримечательности, а людей. Ведь именно жители делают место действительно уникальным.

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Вокруг света на мотоцикле: путешественник проехал на железном коне 75 стран