Озеро Здохня под Екатеринбургом очистят с помощью голландских технологий

Водоем загрязняют очистные сооружения

Раньше — вспоминают местные — озеро Здохня было намного живописнее. Пока сюда не стали стекаться отходы из соседнего водоема — накопителя осадка фильтровальной станции. Ещё в 70 вы годы для фильтровальной станции выкопали шламонакопитель вместительностью 500 тысяч куб. метр. Но уже через 10 лет его объема стало критически не хватать. Поэтому шлам начал переливаться и по протоке сначала попал в Здохню, а из нее и в Верх-Исетский пруд.

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Озеро Здохня под Екатеринбургом очистят с помощью голландских технологий