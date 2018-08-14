Озеро Здохня под Екатеринбургом очистят с помощью голландских технологий

Раньше — вспоминают местные — озеро Здохня было намного живописнее. Пока сюда не стали стекаться отходы из соседнего водоема — накопителя осадка фильтровальной станции. Ещё в 70 вы годы для фильтровальной станции выкопали шламонакопитель вместительностью 500 тысяч куб. метр. Но уже через 10 лет его объема стало критически не хватать. Поэтому шлам начал переливаться и по протоке сначала попал в Здохню, а из нее и в Верх-Исетский пруд.