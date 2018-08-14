На набережной Исети устроили генеральную уборку перед Днём города

Подрядчикам предстоит отмыть сооружения от незаконных творений уличных художников

Работать подрядчикам предстоит предельно аккуратно. Важно не повредить гранитные плиты набережной. Потому рабочие используют безопасную технологию — чистят сжатым воздухом с добавлением кварцевого песка. Этот поток под давлением выбивает частички старой краски. С помощью пескоструйной машины подрядчики планируют очистить 900 квадратных метров стен. Рабочие обещают привести набережную в порядок в течение месяца. А чиновники тем временем думают, как отвадить граффитистов.

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