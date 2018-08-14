На набережной Исети устроили генеральную уборку перед Днём города

Работать подрядчикам предстоит предельно аккуратно. Важно не повредить гранитные плиты набережной. Потому рабочие используют безопасную технологию — чистят сжатым воздухом с добавлением кварцевого песка. Этот поток под давлением выбивает частички старой краски. С помощью пескоструйной машины подрядчики планируют очистить 900 квадратных метров стен. Рабочие обещают привести набережную в порядок в течение месяца. А чиновники тем временем думают, как отвадить граффитистов.