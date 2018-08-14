Дверь нараспашку: спецслужбы вскрыли квартиру горожанки, пока ее не было дома

Внезапно опустевшая квартира стала причиной переполоха среди бдительных соседей. Те вызвали стражей порядка и спасателей, которые взломали дверь – и никого не обнаружили. Оказалось, что хозяйка квартиры в эти дни ухаживала за больной мамой. Проводив ее в последний путь и вернувшись домой, обескураженная собственница обнаружила дверь нараспашку и пропажу ценных вещей.