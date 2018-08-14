«Дом Метенкова» отмечает двадцатилетие

Праздничное настроение сегодня и в Доме Метенкова. Там отмечают двадцатилетие музея. 10 августа 98-го он впервые открыл свои двери для посетителей. Теперь — это уже история, которую можно узнать на праздничной выставке. Не обошлось и без подарков, главный из которых преподнесли строители. Отметить день рождения музей решил выставкой «Ключи от дома» — она рассказывает об истории музея и знаменитом хозяине особняка — фотографе Вениамине Метенкове. Гости смогут узнать о жизни здания, начиная с первого его упоминания на генплане города в далеком 1825 году. И увидеть старинный Екатеринбург глазами фотографов. Приглашают посетителей и в другие залы, там работают выставки Открытый Альбом и Арт-резиденция — презентующие результаты современной деятельности в здании.