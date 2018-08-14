Бой за дом: в Екатеринбурге избили председателя ТСЖ

И это далеко не первое проявление агрессии в его адрес

Коммунальный беспредел и его жертвы. На ЖБИ жестоко избит глава местного ТСЖ. Это не первый случай насилия в отношении председателей таких структур и не первая агрессия в адрес жильцов конкретного дома. Чудом оставшийся живым мужчина рассказал, как произошло нападение, и кто может стоять как за этим, так и за другим злодеяниями, чинящимися в доме. Ранее тут поджигали подъезд, рубили кабели, разбивали ливневку.

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Бой за дом: в Екатеринбурге избили председателя ТСЖ