Бой за дом: в Екатеринбурге избили председателя ТСЖ

Коммунальный беспредел и его жертвы. На ЖБИ жестоко избит глава местного ТСЖ. Это не первый случай насилия в отношении председателей таких структур и не первая агрессия в адрес жильцов конкретного дома. Чудом оставшийся живым мужчина рассказал, как произошло нападение, и кто может стоять как за этим, так и за другим злодеяниями, чинящимися в доме. Ранее тут поджигали подъезд, рубили кабели, разбивали ливневку.