14 миллионов рублей потратят на камеры для избирательных участков Екатеринбурга

Людей с судимостью среди участников предвыборной гонки не много, рассказал председатель ЦИКа. Что касается нарушений во время избирательной кампании, вызвавших широкий резонанс, то до области дошла информация о 20 случаях в Екатеринбурге. При этом серьезных проступков комиссия здесь не наблюдает. По большинству нарушений сейчас проводится проверка в рамках административного кодекса, протоколы составлены лишь по двум.