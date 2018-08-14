14 миллионов рублей потратят на камеры для избирательных участков Екатеринбурга

В городе будет организовано около 600 избирательных участков

Людей с судимостью среди участников предвыборной гонки не много, рассказал председатель ЦИКа. Что касается нарушений во время избирательной кампании, вызвавших широкий резонанс, то до области дошла информация о 20 случаях в Екатеринбурге. При этом серьезных проступков комиссия здесь не наблюдает. По большинству нарушений сейчас проводится проверка в рамках административного кодекса, протоколы составлены лишь по двум.

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