Забег на "Высоцкий" состоится 8-го сентября

Побороться за звание самого быстрого и выносливого планируют уже порядка трех сотен участников

Люди, которые не признают лифты, начинают подготовку к главному состязанию среди любителей скоростного подъема на небоскребы. Им предстоит преодолеть более ста лестничных маршей, 1137 ступеней и взмыть на 180 с лишним метров над землей. Впрочем, 1137 ступеней — это не шутки. Поэтому поучаствовать в вертикальном забеге разрежают не всем. Спортсмены должны быть моложе 50-ти и здоровы сердцем — это нужно подтвердить справкой от врача. Ведь даже у опытных бегунов на определенной высоте голова идет кругом. Им в помощь на протяжении всей дистанции будут работать контрольные пункты поддержки.

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