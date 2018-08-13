В Екатеринбурге установят камеры против водителей, занимающих полосы общественного транспорта

В центре уже появились 2 десятка видеокамер, которые будут следить за машинами в обоих направлениях. Правда, пока всевидящее око спит. Но впечатление на автомобилистов системы уже производят, заставляя уйти на свою полосу. Как утверждают в мэрии, комплекс заработает в ближайшее время. Тем, кто будет нарушать правила движения — грозят штрафы. Их водители будут получать по почте — через систему фиксации дорожных проступков.