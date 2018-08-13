Публичная порка. В Первоуральске отец взялся за ремень прилюдно

На глазах у прохожих сперва надавал сыну подзатыльников, затем высек ремнем. Хотя изначально мужчина вышел во двор, чтобы разобраться с местными подростками — те обидели его дочь. Но в итоге выплеснул агрессию на собственного ребенка. Истязание ребенка наблюдает весь двор, но на помощь подростку никто не спешит. Позже жители признаются, что решили не лезть в чужие семейные дела. Ведь отец порол сына за сквернословие. Но наказание слишком уж сурово — от криков ребенка очевидцы разбегаются в стороны.