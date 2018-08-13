Один человек погиб в пожаре в общежитии на Восточной

Пожарным пришлось эвакуировать все здание. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Жители утверждают, что прежде, чем запахло дымом, раздались странные хлопки. Огонь распространялся очень быстро, поскольку секция здания обшита пластиком. На тушение 9-этажного здания были брошены все силы и средства спасательного гарнизона. Им удалось отстоять общежитие, но один человек все-таки не мог выбраться из огня. На месте работает следственный комитет и дознаватели, им предстоит установить причину трагедии. Отметим, что многие жильцы остались без крова.