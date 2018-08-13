Набережная Исети переоденется

После Дня города стартуют работы по благоустройству прибрежной территории от Малышева до Куйбышева

Реконструкция займет два года, но неудобства стоит потерпеть — проект обещает быть интересным. Один берег останется максимально близким к природе, здесь даже старые ивы попытаются сохранить, другой же будет урбанизированным: скамейки, цветная плитка и необычный ландшафт. Это только первый этап благоустройства набережной.

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