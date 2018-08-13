Набережная Исети переоденется

Реконструкция займет два года, но неудобства стоит потерпеть — проект обещает быть интересным. Один берег останется максимально близким к природе, здесь даже старые ивы попытаются сохранить, другой же будет урбанизированным: скамейки, цветная плитка и необычный ландшафт. Это только первый этап благоустройства набережной.