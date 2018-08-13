Мисс Екатеринбург-2018 приступила к новым обязанностям

Отмотаем пленку назад — чтобы увидеть, как выбирали главную красавицу города

Под пристальное внимание сотен зрителей попали и признанные красавицы: конкурс Мисс Екатеринбург завершился и у города теперь новая королева. 20-летняя Арина Верина уже приступила к своим обязанностям. Девушка, кстати, брюнетка! Предыдущие 4 года в конкурсе лидировали исключительно блондинки. А на этот раз все главные титулы у «темненьких». Отмотаем пленку назад — чтобы увидеть, как выбирали Мисс Екатеринбург-2018. Ведь на сцене было не только дефиле,

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Мисс Екатеринбург-2018 приступила к новым обязанностям