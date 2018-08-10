В Екатеринбурге открыли группы временного пребывания для малышей до 3 лет

Посещать их малыши смогут бесплатно

В муниципальных детских садах новая услуга: доясельные группы, рассчитанные на малышей от 2 до 3 лет. Правда, для мини-воспитанников предусмотрен и мини-день: оставить ребенка под присмотром можно всего на несколько часов. Подобные группы кратковременного содержания есть и в коммерческих садиках, но тут услуга совершенно бесплатна. Кормить и укладывать спать чадо не будут, зато ребенку помогут адаптироваться к будущему — когда в детский сад отправят по-взрослому — на полный день.

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