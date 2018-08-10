В Екатеринбурге нашли место для соборной мечети

Но накануне компромисс с Минстроем был найден — под соборную мечеть выделят участок на ВИЗе. По планам, её построят недалеко от Верх-Исетского пруда, на улице Строителей. Уже известно, что мечеть займет до десяти гектаров. Рядом с жилыми домами, детским садом и небольшим парком. Последний, кстати, предлагают передать в ведение верующих.