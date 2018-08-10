По улицам Екатеринбурга провезут оборудование для газопровода «Северный поток 2»

По Химмашу, Юго-Западу и ВИЗу на автопоезде провезут 360-тонный груз

Оборудование для газопровода «Северный поток-2» нужно доставить с местного завода в Пермь — для транспортировки на барже. Как это сделать, несколько месяцев ломали голову эксперты со всей страны. В итоге нашли, как им кажется, оптимальное и безопасное решение. Правда, для этого придется убрать несколько светофоров и приподнять контактные сети троллейбусов.

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По улицам Екатеринбурга провезут оборудование для газопровода «Северный поток 2»