По улицам Екатеринбурга провезут оборудование для газопровода «Северный поток 2»

Оборудование для газопровода «Северный поток-2» нужно доставить с местного завода в Пермь — для транспортировки на барже. Как это сделать, несколько месяцев ломали голову эксперты со всей страны. В итоге нашли, как им кажется, оптимальное и безопасное решение. Правда, для этого придется убрать несколько светофоров и приподнять контактные сети троллейбусов.