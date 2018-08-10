Книга сказочницы Веры Сибиревой выходит в тираж

Воплотить заветную мечту помогли неравнодушные люди со всего мира

Совсем скоро сборник удмуртских сказов можно будет приобрести. Да и вся эта историю про бабу Веру уже напоминает сказку. Писательница мечтала об издании «Бездонного озера» давно, сама нарисовала иллюстрации к книге. Но скинуться на печать пришлось всем: деньги присылали из Австралии, Зеландии, Англии и, конечно, со всех уголков России.

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Книга сказочницы Веры Сибиревой выходит в тираж