Книга сказочницы Веры Сибиревой выходит в тираж

Совсем скоро сборник удмуртских сказов можно будет приобрести. Да и вся эта историю про бабу Веру уже напоминает сказку. Писательница мечтала об издании «Бездонного озера» давно, сама нарисовала иллюстрации к книге. Но скинуться на печать пришлось всем: деньги присылали из Австралии, Зеландии, Англии и, конечно, со всех уголков России.