Власти Екатеринбурга обещают жителям спокойный сон

Муниципалитет заменит старые окна на шумозащитные в домах у транспортных развязок

По городской программе благоустройства, замена окон для жителей бесплатная. Правда, обновлять конструкции будут лишь на фасадах, выходящих на оживленные магистрали. Они тоже сейчас активно ремонтируются. Ремонт заканчивается на Блюхера, Белинского и Высоцкого. Остались лишь финальные штрихи — уложить тротуары, разбить газоны и нанести разметку. Это обязательно сделают до первого сентября — ради безопасности детей. В целом, качеством работ остались довольны и чиновники, и общественники.

Также в разделе Дороги

Ни пройти, ни проехать: жители дома на Белинского в тупике
03.08.2018
Ни пройти, ни проехать: жители дома на Белинского в тупике
Смертельный обгон. В аварии на трассе Пермь-Екатеринбург погибло пять человек, среди них трое детей
23.07.2018
Смертельный обгон. В аварии на трассе Пермь-Екатеринбург погибло пять человек, среди них трое детей
Не поделили дорогу: конфликт водителей на Тюменском тракте закончился стрельбой
24.07.2018
Не поделили дорогу: конфликт водителей на Тюменском тракте закончился стрельбой
На Тюменском тракте автомобиль столкнулся с лосём
18.07.2018
На Тюменском тракте автомобиль столкнулся с лосём
Вчера
Власти Екатеринбурга обещают жителям спокойный сон