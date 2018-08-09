Власти Екатеринбурга обещают жителям спокойный сон

По городской программе благоустройства, замена окон для жителей бесплатная. Правда, обновлять конструкции будут лишь на фасадах, выходящих на оживленные магистрали. Они тоже сейчас активно ремонтируются. Ремонт заканчивается на Блюхера, Белинского и Высоцкого. Остались лишь финальные штрихи — уложить тротуары, разбить газоны и нанести разметку. Это обязательно сделают до первого сентября — ради безопасности детей. В целом, качеством работ остались довольны и чиновники, и общественники.