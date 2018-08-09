Выпускница кадетского училища, дзюдоистка или будущий учитель? Участницы мисс Екатеринбург готовятся к финалу

Уже завтра в центре культуры «Урал» жюри выберет новую Мисс Екатеринбург

Ради этого дня девушки отказали себе во многом. Стоило ли оно того? Волнение здесь чувствуется даже из зрительного зала. Несмотря на то, он полупустой, участницы выкладываются по полной. Ведь — это генеральная репетиция финала «Мисс Екатеринбург». Уже завтра кто-то из них станет следующей королевой красоты. Сегодня в своей победе уверенна едва ли не каждая.

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