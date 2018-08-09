Выпускница кадетского училища, дзюдоистка или будущий учитель? Участницы мисс Екатеринбург готовятся к финалу

Ради этого дня девушки отказали себе во многом. Стоило ли оно того? Волнение здесь чувствуется даже из зрительного зала. Несмотря на то, он полупустой, участницы выкладываются по полной. Ведь — это генеральная репетиция финала «Мисс Екатеринбург». Уже завтра кто-то из них станет следующей королевой красоты. Сегодня в своей победе уверенна едва ли не каждая.