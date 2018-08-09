Резонансная отставка в службе судебных приставов

Доверие коллег Алексей Селиванов утратил после того, как в отношении него завели уголовное дело. Высокопоставленного силовика обвиняют в том, что он склонял своих подчиненных к преступным махинациям. Как утверждают обвинители, еще в 2014 году начальник отдела потребовал внести изменения в электронную базу данных управления судебных приставов. В результате были арестованы счета неповинных предприятий. А пристав, между тем, завладел, предположительно, тремя с половиной миллионами рублей. В ходе расследования сотрудники ФСБ выявили целую серию мошеннических действий. Сейчас бывший начальник и один из его подчиненных находятся под стражей.