Резонансная отставка в службе судебных приставов

Начальника отдела противодействия коррупции уволили из-за подозрений в финансовых махинациях

Доверие коллег Алексей Селиванов утратил после того, как в отношении него завели уголовное дело. Высокопоставленного силовика обвиняют в том, что он склонял своих подчиненных к преступным махинациям. Как утверждают обвинители, еще в 2014 году начальник отдела потребовал внести изменения в электронную базу данных управления судебных приставов. В результате были арестованы счета неповинных предприятий. А пристав, между тем, завладел, предположительно, тремя с половиной миллионами рублей. В ходе расследования сотрудники ФСБ выявили целую серию мошеннических действий. Сейчас бывший начальник и один из его подчиненных находятся под стражей.

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Резонансная отставка в службе судебных приставов