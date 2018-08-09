Подъезды заблокированы, машины затоплены. Жители Свердловской области подчитывают убытки от непогоды

Долго ли еще будет бушевать стихия на Урале

Подъезды заблокированы, машины затоплены. Свердловчане подчитывают убытки от непогоды. Жители Новоалексеевки, в частности, и вовсе сейчас не могут посмотреть наш выпуск новостей, поскольку там сгорели все телевизоры. Причиной стала молния, угодившая прямо в линию электропередачи. Из-за шторма убытки подсчитывают и автомобилисты, которые ушли под воду в Екатеринбурге. Осадков хоть отбавляй — по данным синоптиков, только за минувшие сутки выпала половина месячной нормы

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