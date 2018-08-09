И на нашей улице праздник. На трассе возле большого истока распродают астраханские арбузы

Этой ночью грузовик под завязку забитый арбузами оказался в кювете. То, что не успели растащить, продавец решил реализовать прямо на месте ДТП. Авария произошла поздней ночью. Грузовик припарковался на обочине возле овощебазы, ожидая своей очереди. Видимо груз оказался слишком весом — и земля буквально ушла из-под колес фуры. В результате астраханский урожай оказался в уральской канаве. Часть арбузов водитель перенес на склад, другую продавал тут же на обочине, чтобы получить хоть какую-то прибыль. А некоторые ягоды в отсутствии хозяина растащили неравнодушные местные жители. К счастью сам водитель не пострадал, а вот машине теперь нужен ремонт.