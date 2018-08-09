Договор с сюрпризом. Машины из автосалона дорожают после одобрения кредита

Сразу несколько горожан пожаловались на недобросовестное поведение местного автосалона

Купившись на выгодное рекламное объявление, они оформляли кредит по телефону, но на месте оказывалось, что не все так просто. В автосалоне после нескольких часов ожидания цены на машины росли как на дрожжах. По словам пострадавших, усыпив бдительность покупателей, менеджеры давали на подпись договор, в котором итоговая стоимость авто была в полтора раза выше начальной

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Договор с сюрпризом. Машины из автосалона дорожают после одобрения кредита