Договор с сюрпризом. Машины из автосалона дорожают после одобрения кредита

Купившись на выгодное рекламное объявление, они оформляли кредит по телефону, но на месте оказывалось, что не все так просто. В автосалоне после нескольких часов ожидания цены на машины росли как на дрожжах. По словам пострадавших, усыпив бдительность покупателей, менеджеры давали на подпись договор, в котором итоговая стоимость авто была в полтора раза выше начальной