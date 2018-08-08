«Втыкал иголки и бил током»: известного медиаменеджера обвиняют в истязании ребенка

В суде Юдин объяснил, что совершал это по просьбе матери ребенка — с целью его воспитания. При этом психиатрическая экспертиза показала, что мальчик воспринимал издевательства как норму. Как рассказали подчиненные подозреваемого, насильственные методы для Юдина в порядке вещей. Внутри холдинга он якобы создал что-то вроде секты под названием «Группа крови». За малейшую провинность ее членов подвергали воздействию тока или избивали. Доходило даже до угроз убийством — говорят пострадавшие, чьи рассказы сейчас проверяют следователи.