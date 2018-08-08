Водители трамваев показали, как умеют ездить без спидометра

И то, какой романтичной может быть их работа

Чтобы поездка прошла без происшествий — это главная задача любого водителя, и уж тем более тех, которые работают на общественном транспорте. Именно поэтому сегодня вагоновожатых Екатеринбурга проверяли на умение ездить на ощупь и… чувствовать жертву. Все это не просто фигуры речи и высшего пилотажа на рельсах, а гарантия безопасности пассажиров. Но и техники одной мало для вагоновожатого первого класса. Какими еще компетенциями он должен владеть и почему эта профессия одна из самых романтичных.

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Водители трамваев показали, как умеют ездить без спидометра