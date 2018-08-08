У областной ГИБДД новый начальник: на смену Юрию Демину пришел москвич

Алексей Кисляков екатеринбургским водителям не знаком. До этого он руководил отделом в главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. В качестве преемника Юрия Демина рассматривались его заместители и руководители инспекции Екатеринбурга, однако, ни один из местных кандидатов не подошел. Напомним, прежний глава ГИБДД ушел в отставку после того, как его подчиненного поймали пьяным за рулем.