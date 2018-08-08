Шипы и розы: на Белинского автомобилисты закатали клумбы

И это еще цветочки: стоянку на месте газона рулевые готовы отстаивать кулаками. Так пострадавшей стала местная жительница-цветовод. Сперва из земли вырвали куст роз, заботливо ею посаженный напротив подъезда, а потом на земле оказалась и она сама. Битву за место на газоне пенсионерка ведет с владельцами машин, которые повадились тут парковаться. Шиповник они выбросили, а розы пересадили в тень. На участке же появился гравий. По всей видимости, в этом дворе так принято.