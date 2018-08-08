Шипы и розы: на Белинского автомобилисты закатали клумбы

Газон с цветами превратили в парковочные места

И это еще цветочки: стоянку на месте газона рулевые готовы отстаивать кулаками. Так пострадавшей стала местная жительница-цветовод. Сперва из земли вырвали куст роз, заботливо ею посаженный напротив подъезда, а потом на земле оказалась и она сама. Битву за место на газоне пенсионерка ведет с владельцами машин, которые повадились тут парковаться. Шиповник они выбросили, а розы пересадили в тень. На участке же появился гравий. По всей видимости, в этом дворе так принято.

Также в разделе Общество

Мумия по-уральски: пожилая женщина вынесла на улицу тело своего супруга
03.08.2018
Мумия по-уральски: пожилая женщина вынесла на улицу тело своего супруга
Под Нижним Тагилом из леса вывели пропавшего 10-летнего ребенка
24.07.2018
Под Нижним Тагилом из леса вывели пропавшего 10-летнего ребенка
Почти 9 000 жителей на 16 квадратных метрах
05.07.2018
Почти 9 000 жителей на 16 квадратных метрах
В подвешенном состоянии: дачники застревают в подъемниках на Челябинском тракте
07.08.2018
В подвешенном состоянии: дачники застревают в подъемниках на Челябинском тракте
среда 08 Августа 2018
Шипы и розы: на Белинского автомобилисты закатали клумбы