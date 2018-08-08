Поехали! Спустя полтора месяца после Мундиаля в Екатеринбурге открыли улицу Татищева

Улицу перекрыли ещё весной. Там установили пункты досмотра транспорта, подъезжающего к стадиону. Только вот последний матч Чемпионата в уральской столице закончился еще 27 июня, а дорога до сих пор недоступна. Временные конструкции обещали убрать до конца июля. Однако работы затянули, и движение открыли только на этой неделе. Полностью улицу обещают освободить ко дню города. Так что движение в сторону виза должно заметно разгрузиться. Раньше водителям приходилось искать пути объезда, чаще всего выбирали улицу Мельникова. Что, по признанию автомобилистов, было не всегда удобно. Этого перекрестка город ждал давно — ведь он даст серьезный толчок развитию микрорайона. Ведь здесь вскоре может вырасти ЭКСПО парк. В этом случае по Татищева поедут автобусы с туристами. Если заявка Екатеринбурга победит в гонке за проведение международной выставки.