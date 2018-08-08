«Напала на четверых прохожих»: на Сортировке полицейским пришлось убить овчарку

Полицейским пришлось применить оружие против агрессивного пса. По словам очевидцев, овчарка бегала по улице и нападала на прохожих. По предварительным данным, пострадали четыре человека, один из них находится в больнице. Что могло заставить собаку так себя повести и самое главное — где в это время был хозяин?