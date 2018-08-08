Колесами вверх: на Егоршинском подходе столкнулись внедорожник и легковушка

От сильного удара одна из машин улетела в кювет и приземлилась на крышу

К счастью, никто из водителей серьёзно не пострадал, но версии случившегося у них расходятся. Как говорит водитель легковой машины, внедорожник ехал на огромной скорости, из-за чего потерял управление, врезался в Ладу и ударился об ограждение. Однако, по словам водителя Ниссана, он вильнул именно из-за водителя легковушки, который его якобы подрезал, выскочив из-за поворота. Как всё было на самом деле, выясняет автоинспекция.

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Колесами вверх: на Егоршинском подходе столкнулись внедорожник и легковушка