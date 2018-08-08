Интернет-магазин против школьного базара: где выгоднее собрать ребенка в школу

Не хочется никому портить настроение, но не за горами первое сентября — в городе масштабно развернулись школьные базары. Наиболее дотошные родители уже подсчитали: чтобы подготовить ребенка к учебному году, понадобится от 10 до 30 тысяч рублей. Конечно, все индивидуально: например, сборы мальчика обойдутся чуть дороже, чем девочки. В каких-то школах есть стандарты по внешнему виду, в каких-то нет; где-то разрешают детям пользоваться смартфонами во время уроков, где-то – категорически запрещают.