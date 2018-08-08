Банду велограбителей отправили за решётку

Банде, которая в течение года грабила банки, удалось похитить больше 5 миллионов рублей

За решетку сегодня отправились экс-полицейские: те, кто раньше охранял закон — трижды его нарушили. Банде, которая в течение года грабила банки, удалось похитить больше 5 миллионов рублей. Во время третьей попытки их и задержали. Хотя, казалось, бывшие сотрудники МВД идеально спланировали нападение. Вместо мобильных телефонов грабители использовали рации, а с места преступления скрывались на… велосипедах. Выйти на след целой серии преступлений помогли приметные кроссовки нападавших, они попали в объективы камер наблюдения.

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