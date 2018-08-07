В подвешенном состоянии: дачники застревают в подъемниках на Челябинском тракте

В обслуживающей организации советуют людям читать инструкцию

Пешеходный мост на Челябинском тракте обещал стать одним из самых современных и безопасных переходов в регионе, но обернулся настоящей головной болью для дачников. Люди регулярно застревают на подъемниках и сидят там часами из-за того, что не могут связаться с диспетчерами, которых зачем-то нужно предупреждать о каждом подъеме. В обслуживающей организации советуют людям читать инструкцию. Но среди пешеходов начали раздаваться отдельные голоса — а не вернуть ли все как было?

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