В городе прошёл конкурс «Голоса и танцы Екатеринбурга»

Боксерский ринг на один день превратился в сцену

Предстоящий день города будет не только голосистым, но и танцевальным. Шоу «Голоса Екатеринбурга» на сцене перед драмтеатром оказалось настолько успешным, что нынче было решено не просто повторить его, но и привлечь тех, кто интересуется хореографией. В жюри конкурса войдет знаменитый актер, режиссер и хореограф Егор Дружинин и певица Ёлка. Графа «Ведущий» — без изменений. Вести мероприятие будет шоумен Дмитрий Нагиев

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