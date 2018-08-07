Сегодня в ЗАГСе Чкаловского района поздравили родителей 2025-го ребёнка, появившегося на свет в этом году. Это число для города значимое — ведь через 7 лет столица Урала может встретить всемирную промышленную выставку. Если Екатеринбург станет столицей ЭКСПО, то семеро детей — по одному из каждого района города — будут открывать выставку. Им будет уже по 6-7 лет. Родители уже думают, как готовить чад к ответственному событию. Пока в ЭКСПО-компании одни девочки — заветный номер 2025 сегодня получила Милана. До нее приглашения на выставку получили малышки из Верх-Исетского и Орджоникидзевского районов. Идею необычного открытия выставки предложил оргкомитет ЭКСПО. Дети, рождённые 2025-ми по счёту, смогут торжественно перерезать ленточку в случае победы Екатеринбурга. Доверят ли Уралу проведение ЭКСПО, станет известно в ноябре. Потенциал города оценивают высоко даже за рубежом. Напомним, уральская столица борется за право проведения выставки с азербайджанским Баку и японской Осакой.