Ремонт затянется. Жителей Эльмаша просят продумать пути объезда

Улицу перекрыли накануне. Работы здесь планируют вести до 15 октября — то есть чуть больше двух месяцев. Все это время нельзя будет проехать по участку от Шефской до Таганской. Здесь рабочие займутся реконструкцией теплотрассы. У автомобилистов просят прощения за неудобства. Объехать перекрытия можно по улицам Шефской, Лобкова, Донской, и Энтузиастов.