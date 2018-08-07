Ремонт затянется. Жителей Эльмаша просят продумать пути объезда

Там на два месяца закрыли улицу Красных Командиров

Улицу перекрыли накануне. Работы здесь планируют вести до 15 октября — то есть чуть больше двух месяцев. Все это время нельзя будет проехать по участку от Шефской до Таганской. Здесь рабочие займутся реконструкцией теплотрассы. У автомобилистов просят прощения за неудобства. Объехать перекрытия можно по улицам Шефской, Лобкова, Донской, и Энтузиастов.

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Ремонт затянется. Жителей Эльмаша просят продумать пути объезда