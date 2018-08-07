Как и что писать в соцсетях церковным блогерам? Теперь найден ответ и на этот вопрос. И нашел его Московский патриархат. Синодальный отдел по взаимодействию с обществом предложил служителям церкви целый свод правил относительно того, о чем и как писать и проповедовать в соцсетях.
Проповедь в сети. Православная церковь выпустила рекомендации для священнослужителей-блогеров
В интернете важно не перейти грань, считают в патриархии
Также в разделе Дела духовные
Вчера
Проповедь в сети. Православная церковь выпустила рекомендации для священнослужителей-блогеров