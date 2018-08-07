Проповедь в сети. Православная церковь выпустила рекомендации для священнослужителей-блогеров

В интернете важно не перейти грань, считают в патриархии

Как и что писать в соцсетях церковным блогерам? Теперь найден ответ и на этот вопрос. И нашел его Московский патриархат. Синодальный отдел по взаимодействию с обществом предложил служителям церкви целый свод правил относительно того, о чем и как писать и проповедовать в соцсетях.

Также в разделе Дела духовные

«Сердце» Храма-на-Крови обновили: мастера изобразили в мозаике расстрел Романовых
20.06.2018
«Сердце» Храма-на-Крови обновили: мастера изобразили в мозаике расстрел Романовых
Паломники из Санкт-Петербурга прошли крестным ходом до Первоуральска
11.07.2018
Паломники из Санкт-Петербурга прошли крестным ходом до Первоуральска
100 тысяч паломников прошли крестным ходом до Ганиной ямы
17.07.2018
100 тысяч паломников прошли крестным ходом до Ганиной ямы
В Екатеринбурге силами горожан возрождают один из первых Соборов города — Успенский
06.08.2015
В Екатеринбурге силами горожан возрождают один из первых Соборов города — Успенский
Вчера
Проповедь в сети. Православная церковь выпустила рекомендации для священнослужителей-блогеров