Проповедь в сети. Православная церковь выпустила рекомендации для священнослужителей-блогеров

Как и что писать в соцсетях церковным блогерам? Теперь найден ответ и на этот вопрос. И нашел его Московский патриархат. Синодальный отдел по взаимодействию с обществом предложил служителям церкви целый свод правил относительно того, о чем и как писать и проповедовать в соцсетях.