На Шарташе вскоре может появиться городской пляж

Озеро хотят признать пригодным для купания. Правда, лишь в 2020-ом году

О далеко идущих планах на Шарташский лесопарк сообщили чиновники областного министерства природных ресурсов. Купаться в Шарташе запрещено уже несколько лет. Санитарные врачи качество воды не одобряют. А те, кто несмотря на запрет, все же решается на водные процедуры, рискуют своим здоровьем. Однако через пару лет ситуация может кардинально измениться. На Шарташе собираются провести генеральную чистку. Как и еще в семи водоемах региона. Деньги на эти работы выделят из федерального и регионального бюджетов. До неузнаваемости изменится и территория вокруг озера. В лесопарке планируют благоустроить велодорожки, тропы, а также провести Wi-Fi и поставить камеры.

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