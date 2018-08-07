Город-сад. Екатеринбург готовится к первому евразийскому фестивалю ландшафтного искусства

В августе Екатеринбург на 2 недели станет площадкой для первого евразийского фестиваля ландшафтного искусства. Полтора десятка садов разобьют в сквере у Дворца молодежи. Здесь будет звучать музыка, работать фуд-корты, проходить мастер-классы и экскурсии. Интерес к мероприятию проявляют многочисленные партнеры и волонтеры. Это здорово. Впрочем Екатеринбург, несмотря на довольно низкие среднегодовые температуры, всегда трепетно относится к зеленым наваждениям.