Город-сад. Екатеринбург готовится к первому евразийскому фестивалю ландшафтного искусства

Полтора десятка садов разобьют в сквере у Дворца молодежи

В августе Екатеринбург на 2 недели станет площадкой для первого евразийского фестиваля ландшафтного искусства. Полтора десятка садов разобьют в сквере у Дворца молодежи. Здесь будет звучать музыка, работать фуд-корты, проходить мастер-классы и экскурсии. Интерес к мероприятию проявляют многочисленные партнеры и волонтеры. Это здорово. Впрочем Екатеринбург, несмотря на довольно низкие среднегодовые температуры, всегда трепетно относится к зеленым наваждениям.

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Город-сад. Екатеринбург готовится к первому евразийскому фестивалю ландшафтного искусства