Чей стадион? Российский премьер передал Екатеринбург-арену в собственность региону

Судьба «Екатеринбург Арены» стала известна сегодня. Вместе со стадионами в Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, спортивное сооружение перейдет в собственность региона. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Начиная со следующего года и ближайшие 5 лет, расходы, связанные со стадионом, будут оплачиваться из государственной казны. Впрочем, власти рассчитывают, что постепенно к финансированию арены будет подключаться и бизнес. И чем дальше, тем больше. Но после Чемпионата мира городу достался не только стадион.