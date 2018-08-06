К счастью, в тот момент там никого не было — жильцы вышли на прогулку. В это время на чердаке рабочие проводили капительный ремонт кровли. Внезапному увеличению площади обитатели квартиры совсем не обрадовались — и теперь уверены, что куда сохраннее их недвижимость была бы, вообще без всякого ремонта.
На Эльмаше во время капитального ремонта рухнул потолок
В одной из квартир рухнули перекрытия
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11.07.2018
понедельник 06 Августа 2018
На Эльмаше во время капитального ремонта рухнул потолок