На Эльмаше во время капитального ремонта рухнул потолок

В одной из квартир рухнули перекрытия

К счастью, в тот момент там никого не было — жильцы вышли на прогулку. В это время на чердаке рабочие проводили капительный ремонт кровли. Внезапному увеличению площади обитатели квартиры совсем не обрадовались — и теперь уверены, что куда сохраннее их недвижимость была бы, вообще без всякого ремонта.

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На Эльмаше во время капитального ремонта рухнул потолок