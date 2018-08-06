Марафон Европа-Азия поставил сразу два рекорда

Победитель одолел дистанцию в 42 километра за 2 часа с четвертью

Екатеринбург как столица марафона Европа-Азия поставил сразу два рекорда — по скорости и количеству участников. Нынче в нем приняли участие более 7000 бегунов со всего мира. Многие вышли на дистанцию в карнавальных костюмах. Первые места в мужском и женском зачете опять заняли иногородние спортсмены. Причем среди мужчин самым быстрым вновь стал спортсмен из Самары. «Не пора ли переименовывать марафон?» — пошутили организаторы, вручая ему четвертый подряд кубок.

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Марафон Европа-Азия поставил сразу два рекорда