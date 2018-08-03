Организаторы заранее извиняются за неудобства, но просят потерпеть ради столь значимого события. 42-километровый забег с каждым годом становится все популярнее. Нынче поучаствовать в нем смогут даже дети до 9 лет! Для них приготовят особую трассу 295 метров длиной. Всё пройдёт
Центр Екатеринбурга в воскресенье перекроют на полдня
Будьте внимательны, планируя поездки
Организаторы заранее извиняются за неудобства, но просят потерпеть ради столь значимого события. 42-километровый забег с каждым годом становится все популярнее. Нынче поучаствовать в нем смогут даже дети до 9 лет! Для них приготовят особую трассу 295 метров длиной. Всё пройдёт