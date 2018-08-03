Центр Екатеринбурга в воскресенье перекроют на полдня

Организаторы заранее извиняются за неудобства, но просят потерпеть ради столь значимого события. 42-километровый забег с каждым годом становится все популярнее. Нынче поучаствовать в нем смогут даже дети до 9 лет! Для них приготовят особую трассу 295 метров длиной. Всё пройдёт по-взрослому — каждому ребенку выдадут личный номер с микрочипом и залуженную награду. Всего же в марафоне собираются принять участие шесть с половиной тысяч бегунов. Для них подготовят четыре маршрута разной длины — от массового 3-километрового до официального марафонского. Регистрация началась сегодня. В городе открылся пункт выдачи стартовых пакетов, он находится в спортивном комплексе «Уралочка». Каждый участник, который заранее подал заявку и оплатил взнос, может прийти и получить личный номер. Старт основных забегов состоится в 8 утра в воскресенье.