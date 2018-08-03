Пенсионерка оказалась в реанимации после нападения стаффорда

Сегодня мы навестили в реанимации пенсионерку, пострадавшую накануне от стаффорда. Пока 79-летняя бабушка находится в больнице, преступник разгуливает на свободе, по прежнему без намордника. Хозяйка бойцовского пса, к слову сама пенсионерка, уверяет, что ее стаффорда спровоцировали. Но теперь весь двор боится повторения этой истории, кто знает — что в следующий раз не понравится их зубастому соседу.