Пенсионерка оказалась в реанимации после нападения стаффорда

Собаку, набросившуюся на пенсионерку, не могут забрать у хозяйки

Сегодня мы навестили в реанимации пенсионерку, пострадавшую накануне от стаффорда. Пока 79-летняя бабушка находится в больнице, преступник разгуливает на свободе, по прежнему без намордника. Хозяйка бойцовского пса, к слову сама пенсионерка, уверяет, что ее стаффорда спровоцировали. Но теперь весь двор боится повторения этой истории, кто знает — что в следующий раз не понравится их зубастому соседу.

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Пенсионерка оказалась в реанимации после нападения стаффорда