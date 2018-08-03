Ни пройти, ни проехать: жители дома на Белинского в тупике

Пробки под окнами жители терпят уже 20 лет

В тупике вот уже 20 лет жители дома на Белинского: попасть во двор многоэтажки, собственно, как и выехать из него, можно только одной дорогой. Поэтому дворовый проезд пользуется невероятной популярностью у местных автомобилистов. Сами жильцы устали от бесконечных пробок под окнами: не пройти — не проехать, труднодоступным двор стал и для машин спецтехники, пожарная, по словам соседей, не раз приезжала с большим опозданием.

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Ни пройти, ни проехать: жители дома на Белинского в тупике