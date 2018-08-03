Мумия по-уральски: пожилая женщина вынесла на улицу тело своего супруга

В квартире оно пролежало несколько месяцев, и за это время успело мумифицироваться

Это не кино, хотя очень похоже на ужасы — на Куйбышева пенсионерка вынесла во двор тело умершего супруга. В квартире оно пролежало несколько месяцев, и за это время успело мумифицироваться. Никаких вразумительных объяснений сама пожилая женщина дать не может. На вопрос об инциденте — предлагает… станцевать. Полиция уже выяснила, что криминала здесь нет — мужчина умер собственной смертью. Но теперь вдова может оказаться на улице

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Мумия по-уральски: пожилая женщина вынесла на улицу тело своего супруга