Мумия по-уральски: пожилая женщина вынесла на улицу тело своего супруга

Это не кино, хотя очень похоже на ужасы — на Куйбышева пенсионерка вынесла во двор тело умершего супруга. В квартире оно пролежало несколько месяцев, и за это время успело мумифицироваться. Никаких вразумительных объяснений сама пожилая женщина дать не может. На вопрос об инциденте — предлагает… станцевать. Полиция уже выяснила, что криминала здесь нет — мужчина умер собственной смертью. Но теперь вдова может оказаться на улице